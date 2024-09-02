Нові санкції проти РФ та 200 млн євро допомоги від Нідерландів. Головне за 2 вересня

2 вересня, розпочав свою роботу в Україні новий посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич

Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні, Зеленський ввів у дію санкції проти РФ, Польща призначила нового посла в Україні. «Главком» зібрав головні новини 2 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Прем’єр Нідерландів оголосив про допомогу Україні на понад 200 млн євро

Під час першого візиту до України прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про новий пакет допомоги Україні. Його розмір – понад 200 млн євро. Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.

Аеропорти і гауляйтер Сальдо: Зеленський ввів у дію санкції проти РФ

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Згідно з указами, санкції застосовують проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб'єктів, які їм сприяють на тимчасово окупованих територіях (загалом 175 суб'єктів). А також проти компаній, які допомагають обслуговувати аеродроми, де базується військова авіація ворога.

Польща призначила нового посла в Україні

Сьогодні, 2 вересня, розпочав свою роботу в Україні новий посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. Він замінив на цій посаді Ярослава Гузу. Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі. З 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані.

Путін прибув у Монголію. Його ніхто не арештував

Сьогодні, 2 вересня, російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом у Монголію, де його б мали заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Адже Монголія у 2003 році ратифікувала Римський статут. Утім, ніхто диктатора не арештував і він розпочав свій візит.

США арештували літак президента Венесуели Мадуро

Сполучені Штати Америки конфіскували літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро і переправили його у Флориду. Як зазначається, такий крок знаменує ескалацію у «давно вже прохолодних» відносинах США і Венесуели. США дійшли висновку, що купівля літака була порушенням американських санкцій. За словами американських чиновників, літак є венесуельським еквівалентом Air Force One (борту номер один), і Мадуро використовував його під час державних візитів по всьому світу. Його вартість оцінюють приблизно в $13 млн.