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Збільшення видатків на оборону: Умєров повідомив, куди підуть кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Збільшення видатків на оборону: Умєров повідомив, куди підуть кошти
Умєров подякував народним депутатам за важливе рішення
фото: Рустем Умєров, Facebook

Умєров наголосив, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння

Збільшення оборонних видатків у 2024 році на 495,3 млрд гривень, яке сьогодні ухвалила Верховна Рада, дозволить не тільки посилити підтримку військових, але й зміцнити обороноздатність країни. Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Міністерство оборони України. 

За словами Умєрова, з цих коштів 274.4 мільярда гривень підуть на виплати нашим захисникам та їх сімʼям.

«Ще 76.2 мільярда буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність» , – повідомив міністр.

Умєров наголосив, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що через брак озброєння Україна наразі не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати. Про це він сказав у інтерв’ю CNN. Зеленський зазначив, що під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні, були використані всі резерви.

Як повідомлялося, Вашингтон працює над суттєвим пакетом допомоги для України, який планують оголосити до кінця поточного місяця. Про це повідомив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві. За його словами, у квітні цього року, перед тим, як було ухвалено додатковий пакет фінансування України з боку США, існувала широка стурбованість тим, що може статися крах лінії фронту. Проте в наступні місяці українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, і Україна також зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

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Теги: Верховна Рада міністр озброєння Рустем Умєров

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