Зеленський: під завалами багатоповерхівки у Харкові є люди

Президент повідомив про перебіг рятувальної операції

Під завалами зруйнованої російським ударом багатоповерхівки у Харкові є люди. Про це президент України Володимир Зеленський розказав у своєму вечірньому зверненні. Він повідомив про перебіг рятувальної операції, ситуацію на фронті, а також подякував військовим.

«Дорогі українці, українки!

Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів. Відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених, і серед них – троє дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було чотири авіабомби. Одна по Харкову, по будинку. Інші три – по селах в Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово – не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу – 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути –і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Італії – усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів.

Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювати фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, Слов’янську, Костянтинівці. Майже сто п’ятдесят тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І звичайно це героїзм наших людей, усіх, хто працює заради України, заради українців, що – попри все – відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики, по ситуації на Одещині через негоду. Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України.

І ще одне.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Кожен день – незмінна увага фронту та нашій операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Купʼянський – я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітрянодесантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни! Курська область – продовжуємо наші активні дії, і дуже важливо, що поповнюється «обмінний фонд» для нас, для нашої держави.

Дякую всім, хто б’ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців! Слава Україні!».

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

О 18:27 годині кількість постраждалих збільшилася до 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

Також російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка.