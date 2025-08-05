Двоє іноземців постануть перед судом за пограбування громадянина Туреччини у центрі Києва

Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України двох іноземців, 20 та 24 років

Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі

Двох іноземців, які порізали ножем громадянина Туреччини та відібрали у нього $4,5 тис., судитимуть у Києві. Нападники намагалися втекти, але поліція затримала їх у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України двох іноземців, 20 та 24 років фото: поліція Києва/Facebook

Нагадаємо, у травні поточного року до чергової частини Шевченківського управління поліції із заявою про скоєння на нього розбійного нападу звернувся громадянин Туреччини.

Відразу після скоєння злочину ділки приїхали до Центрального залізничного вокзалу, придбали квитки на потяг та встигли покинути місто фото: Національна поліція України/Facebook

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та спільно із співробітниками сектору кримінального аналізу встановили маршрут руху ймовірних підозрюваних.

«Ми встановили, що двоє невідомих у дворі будинку напали на потерпілого, ножем порізали ногу, відібрали два мобільних телефони та $4,5 тис/ й втекли на автомобілі. Відразу після скоєння злочину ділки приїхали до Центрального залізничного вокзалу, придбали квитки на потяг та встигли покинути місто. У подальшому, за співпраці з співробітниками управління карного розшуку столичного главку та бійців КОРДу Хмельницькій області ми їх затримали у Хмельницькому», – поділився деталями операції Падюка.

Слідчі вилучили у фігурантів мобільний телефон та частину коштів, які вони відібрали у потерпілого фото: Націjнальна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України двох іноземців, 20 та 24 років. Слідчі вилучили у фігурантів мобільний телефон та частину коштів, які вони відібрали у потерпілого.

Тоді, слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний із заподіянням тілесних ушкоджень.

За клопотанням поліцейських, на час досудового розслідування фігуранти утримувалися під вартою без права внесення застави. Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували до Шевченківського районного суду міста Києва матеріали обвинувального акту. Відповідно до санкції статті їм загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці поліцейські затримали двох іноземців, які, погрожуючи перехожому імітаційною гранатою, змусили його переказати 5 тис. грн на банківську картку. Інцидент стався 4 червня 2025 року близько 23:30 на проспекті Соборності. Нападниками виявилися громадяни інших держав віком 34 та 41 років, які вже мали судимості за майнові злочини. Один із них перебуває у міжнародному розшуку.

Раніше у Києві студент увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт». Слідство встановило, що студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші. Він також словесно тиснув на працівниць, заявляючи про лічені хвилини до вибуху, та погрожував проникнути в касову зону.