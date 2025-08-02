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Унікальний випадок: у Львові чоловік врятував дружину, ставши для неї донором

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Унікальний випадок: у Львові чоловік врятував дружину, ставши для неї донором
У шлюбі пара вже 20 років
фото: скриншот відео

Лише близько 25% родичів підходять для живого донорства печінки через складні анатомічні й імунологічні вимоги

У Львові чоловік став донором печінки для своєї дружини. Це рідкісний випадок у трансплантології, адже лише чверть потенційних родичів можуть стати донорами при такому типі втручання. Як передає «Главком», історію порятунку жінки розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

43-річна Віра Стужук з Івано-Франківська усе доросле життя скаржилася на погане самопочуття. Але упродовж років медики не могли встановити причину хворобливості жінки. Торік стан Віри погіршився – у неї з'явився сильний свербіж, а шкіра пожовтіла.

«Я просто роздирала шкіру. Було відчуття, ніби тіло палає», – каже пацієнтка. В Лікарні Святого Пантелеймона у Львові їй встановили точний діагноз – вроджене аутоімунне захворювання, яке поступово руйнувало її печінку.

«Імунна система Віри помилково атакує власні клітини, вважаючи їх чужорідними. Зрештою це призвело до цирозу печінки і врятувати жінку могла лише пересадка органу», – кажуть медики. Віру внесли до листа очікування на посмертного донора, а також розпочали перевірку її чоловіка Сергія на сумісність. Шанс був дуже малий: лише близько 25% родичів підходять для живого донорства печінки через складні анатомічні й імунологічні вимоги.

Але цього разу сталося диво – Сергій, який має ту ж саму групу крові що і дружина, підійшов за всіма критеріями. «Стати донором – я прийняв це рішення за секунду. Бо це ж моя дружина. Я не міг інакше», – каже Сергій. У шлюбі пара вже 20 років.

Фахівці Центру трансплантології провели складну операцію: вони розділили печінку Сергія і пересадили її частину Вірі. Обидва успішно перенесли втручання й нині разом відновлюються.

Нагадаємо, із кардіологічного відділення обласної лікарні імені Олександра Гербачевського у Житомирі виписали 100-річного пацієнта Федора Кир'яна. 9 липня йому провели операцію із заміни кардіостимулятора. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного». Хірург Микола Кушнір, який проводив операцію, пояснив, що кардіостимулятор регулює серцевий ритм, запобігає непритомності або раптовій смерті.

Також у 52-річної мешканки Сарненського району з верхньої повіки правого ока лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта. Фахівці наголошують, що з початку року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини та вже 54-й, з часу першої його реєстрації у 2005 році.

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Теги: здоров'я лікарня Львів

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