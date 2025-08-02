Унікальний випадок: у Львові чоловік врятував дружину, ставши для неї донором

Лише близько 25% родичів підходять для живого донорства печінки через складні анатомічні й імунологічні вимоги

У Львові чоловік став донором печінки для своєї дружини. Це рідкісний випадок у трансплантології, адже лише чверть потенційних родичів можуть стати донорами при такому типі втручання. Як передає «Главком», історію порятунку жінки розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

43-річна Віра Стужук з Івано-Франківська усе доросле життя скаржилася на погане самопочуття. Але упродовж років медики не могли встановити причину хворобливості жінки. Торік стан Віри погіршився – у неї з'явився сильний свербіж, а шкіра пожовтіла.

«Я просто роздирала шкіру. Було відчуття, ніби тіло палає», – каже пацієнтка. В Лікарні Святого Пантелеймона у Львові їй встановили точний діагноз – вроджене аутоімунне захворювання, яке поступово руйнувало її печінку.

«Імунна система Віри помилково атакує власні клітини, вважаючи їх чужорідними. Зрештою це призвело до цирозу печінки і врятувати жінку могла лише пересадка органу», – кажуть медики. Віру внесли до листа очікування на посмертного донора, а також розпочали перевірку її чоловіка Сергія на сумісність. Шанс був дуже малий: лише близько 25% родичів підходять для живого донорства печінки через складні анатомічні й імунологічні вимоги.

Але цього разу сталося диво – Сергій, який має ту ж саму групу крові що і дружина, підійшов за всіма критеріями. «Стати донором – я прийняв це рішення за секунду. Бо це ж моя дружина. Я не міг інакше», – каже Сергій. У шлюбі пара вже 20 років.

Фахівці Центру трансплантології провели складну операцію: вони розділили печінку Сергія і пересадили її частину Вірі. Обидва успішно перенесли втручання й нині разом відновлюються.

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