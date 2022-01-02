Лісові пожежі у американському штаті Колорадо допоміг загасити снігопад (фото)

Негода зруйнувала близько тисячі будинків

У результаті лісових пожеж, що охопили американський штат Колорадо, зруйновано близько тисячі будинків. Щонайменше семеро людей постраждали. Про це повідомляє The Guardian.

Шериф округу Боулдер Джо Пелле, звідки евакуювалися десятки тисяч жителів, розповів, що влада продовжує працювати над ліквідацією наслідків стихії. За його даними, трьох людей вважають зниклими безвісти.

Водночас Voice of America повідомляє, що лісові пожежі вдалося загасити завдяки сильним снігопадам. У деяких регіонах випало 15 сантиметрів снігу. Після цього місцеві жителі почали повертатися до своїх будинків.

Фото: ukrainian.voanews.com

Раніше у Національній метеорологічній службі інформували, що у Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків, щонайменше шестеро людей травмовані.