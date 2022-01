Лісові пожежі у американському штаті Колорадо допоміг загасити снігопад (фото)

У результаті лісових пожеж, що охопили американський штат Колорадо, зруйновано близько тисячі будинків. Щонайменше семеро людей постраждали. Про це повідомляє The Guardian.

Шериф округу Боулдер Джо Пелле, звідки евакуювалися десятки тисяч жителів, розповів, що влада продовжує працювати над ліквідацією наслідків стихії. За його даними, трьох людей вважають зниклими безвісти.

Brother just sent this from #superior near or along Mccaslin Blvd I believe. #boulder #louisville @NWSBoulder @ai6yrham #marshallfire pic.twitter.com/T2Sml4ChEA