Жертвами негоди в Єгипті стали троє людей

Негода триватиме до понеділка, 3 січня

У Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою. Про це повідомляє Ahram Online із посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, 1 січня у Хургаді випали сніг та град.

Одна людина загинула від удару електричним струмом, ще одна – внаслідок ДТП на слизькій дорозі. В Олександрії після дощу обрушився двоповерховий будинок, з-під завалів витягли одного загиблого.

Через атмосферний фронт у деяких районах країни пройшли сильні дощі. Влада скасувала заняття в школах і посилила заходи безпеки.

Генеральне управління метеорології Єгипту очікує, що негода триватиме до понеділка, 3 січня. Громадянам порадили не стояти під деревами та рекламними щитами, триматися подалі від вуличних ліхтарів і під час дощу бути обережними на дорозі.

За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.

Зазначимо, що Хургада є досить популярним місцем відпочинку в українських громадян.

До слова, у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.