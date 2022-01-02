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    Жертвами негоди в Єгипті стали троє людей

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    У Єгипті жертвами негоди стали троє людей - Жертвами негоди в Єгипті стали троє людей
    У Єгипті жертвами негоди стали троє людей
    фото: egypttoday.com

    Негода триватиме до понеділка, 3 січня

    У Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою. Про це повідомляє Ahram Online із посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

    Нагадаємо, 1 січня у Хургаді випали сніг та град.

    Одна людина загинула від удару електричним струмом, ще одна – внаслідок ДТП на слизькій дорозі. В Олександрії після дощу обрушився двоповерховий будинок, з-під завалів витягли одного загиблого.

    Через атмосферний фронт у деяких районах країни пройшли сильні дощі. Влада скасувала заняття в школах і посилила заходи безпеки.

    Генеральне управління метеорології Єгипту очікує, що негода триватиме до понеділка, 3 січня. Громадянам порадили не стояти під деревами та рекламними щитами, триматися подалі від вуличних ліхтарів і під час дощу бути обережними на дорозі.

    За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.

    Зазначимо, що Хургада є досить популярним місцем відпочинку в українських громадян.

    До слова, у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.

    Теги: ДТП Єгипет негода
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    Жертвами негоди в Єгипті стали троє людей