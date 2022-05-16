Спалах коронавірусу в Північній Кореї. Кім Чен Ин залучить армію

Спалах коронавірусу, на думку експертів, може становити велику небезпеку для жителів Північної Кореї

У Північній Кореї для боротьби зі спалахом коронавірусу й дефіцитом ліків залучили армію. Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав мобілізувати військових для налагодження постачання медикаментів в аптеки, інформує державне центральне телеграфне агентство Кореї 16 травня, пише Reuters.

«Трудова партія Кореї знову провела екстрену нараду. Під час засідання Кім Чен Ин заявив, що медикаменти не привезли в аптеки попри те, що влада розпорядилася негайно випустити й надати ліки з державного резерву, а також перевести роботу аптек на цілодобовий режим», - ідеться в повідомленні.

Диктатор видав указ про «негайну стабілізацію постачання медикаментів у Пхеньян із залученням потужних сил військово-медичного напрямку народної армії КНДР». Також чиновники оголосили про впровадження системи вірусного контролю для «надзвичайної ситуації максимального рівня».

Спалах коронавірусу, на думку експертів, може становити велику небезпеку для жителів Північної Кореї, де нікому не робили щеплення.

Південна Корея не пошкодує зусиль, щоб допомогти Північній Кореї в боротьбі зі спалахом інфекції, заявив президент Юн Сук Ель. Він підтвердив, що залишиться відкритим для гуманітарної допомоги північному сусідові.

Загальна кількість жертв Covid-19 у Північній Кореї вже досягла 50 людей. У країні також виявили понад 392 тис. людей із симптомами