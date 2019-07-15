Спікерка Палати представників США звинуватила Трампа в ксенофобії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікерка нижньої палати американського Конгресу Ненсі Пелосі

Президент США розкритикував «прогресивних» жінок-демократок

Спікерка нижньої палати американського Конгресу Ненсі Пелосі звинуватила президента країни Дональда Трампа в ксенофобії. Трамп перед цим у неділю розкритикував «прогресивних» жінок-демократок з Конгресу США.

«Так цікаво бачити, як «прогресивні» жінки-демократки з Конгресу, які спочатку були вихідцями з країн, уряди яких є повною і тотальною катастрофою, гірші, найбільш корумповані і невмілі в світі - якщо у них взагалі є функціонуючий уряд, - тепер голосно і злобно розповідають жителям США, найбільшої і найсильнішої нації на Землі, як управляти нашим урядом. Чому б їм не поїхати назад і не допомогти виправити повністю зруйновані і повні злочинністю місця, звідки вони приїхали. А потім повернутися і показати, як це було зроблено», - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

У відповідь Пелосі заявила, що відкидає ці «ксенофобські коментарі, покликані розділити націю».

«Замість того, щоб нападати на членів Конгресу, він повинен працювати з нами над гуманною міграційною політикою, яка відображала б американські цінності...Коли президент Трамп каже чотирьом американським жінкам-конгресменам повертатися в свої країни, він підтверджує, що його план «зробити Америку знову великою» завжди був про те, щоб зробити Америку знову білою», - написала Пелосі у себе в Twitter.

Трамп не уточнив, про кого саме він говорить, однак, як пише на своєму сайті телекомпанія NBC, його повідомлення з'явилися на тлі напруженості у відносинах між Пелосі і групою демократів з нижньої палати американського законодавчого органу, ступінь впливу яких спікер раніше поставила під сумнів.

У цю групу входять приїхавша у США з Сомалі у віці 12 років Ільхан Омар, а також Рашида Тлаіб, Олександрія Окас-Кортес і Аянна Преслі. Останні три народилися на території Сполучених Штатів, однак Тлаіб за походженням палестинка, у Окас-Кортес латиноамериканські коріння, а Преслі - афроамериканка.