США привітали Росію з Днем Перемоги новими санкціями

Санкції запроваджуються проти оборонних структур Росії та декількох інших країн

Держдепартамент США вирішив запровадити санкції проти оборонних структур РФ, Китаю та інших країн через порушення американського законодавства щодо непоширення зброї масового знищення. Документ внесений на сайт Федерального реєстру США, але буде опублікований 10 травня. Як зазначається у документі, США встановили, що низка іноземців та іноземних



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Санкції запроваджуються стосовно 28 осіб і структур

Санкції запроваджуються проти оборонних структур Росії та декількох інших країн

Держдепартамент США вирішив запровадити санкції проти оборонних структур РФ, Китаю та інших країн через порушення американського законодавства щодо непоширення зброї масового знищення.

Документ внесений на сайт Федерального реєстру США, але буде опублікований 10 травня.

Як зазначається у документі, США встановили, що низка іноземців та іноземних організацій займаються діяльністю, яка є підставою для застосування обмежувальних заходів, відповідно до закону про нерозповсюдження зброї масового знищення.

«Закон передбачає покарання іноземних юридичних та фізичних осіб за продаж або придбання у Ірану, Сирії чи Північної Кореї товарів, послуг або технологій, які потенційно можуть зробити внесок у розвиток зброї масового знищення», - йдеться у документі.

Санкції запроваджуються проти оборонних структур Росії, Ірану, Північної Кореї, Китаю, а також компаній з Туреччини і Саудівської Аравії.

З російських структур у чорний список, зокрема, увійшли навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині, 18-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони РФ в Курську, Конструкторське бюро приладобудування в Тулі, 183-й гвардійський зенітний ракетний полк, Науково-виробничий концерн «БАРЛ», а також Головне управління Генерального штабу (колишнє ГРУ).

Загалом санкції запроваджуються стосовно 28 осіб і структур.

Нагадаємо, санкції США зменшили активність по запозиченням в РФ.

Джерело: Європейська правда