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США та Литва провели кібероперацію на тлі можливих хакерських атак РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США та Литва провели кібероперацію на тлі можливих хакерських атак РФ
фото з відкритих джерел

Основна мета операції полягала в пошуку зловмисної кіберактивності в мережах, що належать Міністерству внутрішніх справ Литви

Спільно з литовськими командами з кіберзахисту, кібернетичні сили Сполучених Штатів завершили двомісячну кібероперацію з «оборонного полювання». Про це повідомляє «Голос Америки».

Командування кібернетичних сил США оголосило про завершення двомісячного «оборонного полювання» в Литві, проведеного на тлі занепокоєння щодо потенційних кібератак з боку Росії та інших противників.

Заявляється, що жодні офіційні представники Сполучених Штатів та Литви не виразили бажання розкрити природу загрози. Проте, варто відзначити, що минулого року Вільнюс був підданий серії DDoS-атак, за якими стояло російське хакерське групування Killnet.

За словами речника Національної кібернетичної місії США, основна мета операції полягала в пошуку зловмисної кіберактивності в мережах, що належать Міністерству внутрішніх справ Литви.

Ані американські, ані литовські офіційні особи не захотіли уточнити точний характер загрози, але лише минулого року Вільнюс зазнав серії розподілених атак типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS), за які заявила російська хакерська група, відома як Killnet.

«Війна в Україні показала, що кібератаки є потужним інструментом сучасних бойових дій, і тому дуже важливо бути готовими та забезпечити безпеку наших мереж», – сказав заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс.

Раніше Сполучені Штати в координації з Великою Британією наклали санкції на одинадцятьох громадян Росії, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot. 

Нагадаємо, що нещодавно російські хакери намагалися атакувати об’єкт енергетичної інфраструктури України. 

Теги: США Литва війна хакер санкції

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