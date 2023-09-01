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Чеський суд жорстко покарав найманця, який воював проти України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чеський суд жорстко покарав найманця, який воював проти України
У грудні 2016 року чеський найманець Алоїз Полак виїхав із Праги в Україну, щоб воювати за «ДНР»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними слідства, чеський снайпер вбив щонайменше чотирьох українських військових

Суд у Празі засудив чеського найманця Алоїза Полака, який воював в Україні на боці Росії, до 21 року ув'язнення. Про це повідомило агентство «Чеські новини».

За даними слідства, чеський снайпер вбив щонайменше чотирьох українських військових. Прокурор просив для нього 25 років за ґратами. Захисник оскаржив вирок, зазначивши, що його клієнт, імовірно, уже загинув.

Міський суд Праги розглядав його справу вже втретє. Полака знову визнали винним у теракті та участі в терористичному угрупованні. Під час попередніх засідань його засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вирок базувався на зізнаннях самого Полака у Facebook. Зараз обвинувачення ґрунтується на висновку експертів і метаданих фото. Слідство встановило, що в грудні 2016 року чеський найманець виїхав із Праги в Україну, щоб воювати за «ДНР». Спочатку він був снайпером, згодом  – командував взводом.

Полак був дуже активним у Facebook, але з квітня 2022 року більше нічого не писав. Саме тому адвокат зробив висновок, що він загинув. Однак суд мав докази, що на початку літа 2023 року Полак все ще воював в Україні. Якщо найманець повернеться до Чехії, він зможе вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первинний вирок автоматично скасовується, і людину судять знову.

Нагадаємо, що Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував місцевого мешканця на два місяці, який брав участь у бойових діях в Україні у складі приватної військової компанії «Вагнер». За словами дружини арештованого, її чоловік виїхав до Російської Федерації на заробітки у 2020 році, однак через рік його було затримано за підозрою в контрабанді наркотиків. Киргизстанець був засуджений до десяти років позбавлення волі. У кінці 2022 року чоловік підписав контракт із «Вагнером» і вирушив на військову операцію.

Теги: суд війна Чехія

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