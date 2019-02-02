США стимулюють вчених відмовитися від співпраці із Росією та Китаєм



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Заборона вводиться відповідно до курсу щодо посилення протидії викраденню американських технологій

Міненерго США ініціювало заборону власним співробітникам працювати у китайських та російських проектах

Співробітникам і вченим міненерго США заборонили брати участь в програмах з пошуку кадрів, які спонсоруються низкою країн. Про це повідомляють джерела газети The Wall Street Journal. Заборона була прийнята для захисту інтересів нацбезпеки і наукового єдності, пояснив виданню заступник міністра енергетики США Ден Брулетт.

«Працювати потрібно або з нами, або з ними», - заявив він.

Джерела газети стверджують, що вчені та співробітники міненерго, а також майбутні отримувачі грантів мають повинні будуть оголошувати про свою участь в програмах, що фінансуються Росією, Китаєм, Іраном і КНДР. Тим, хто буде задіяний в таких програмах, запропонують або припинити свою участь в них, або звільнитися з міненерго.

Відзначається, що заборона вводиться відповідно до курсу адміністрації президента США Дональда Трампа щодо посилення протидії викраденню американських технологій та державної власності, в тому числі з боку Китаю.

Раніше мін'юст США офіційно звинуватив китайську компанію Huawei в промисловому шпигунстві і шахрайстві при спробі обходу санкцій проти Ірану. Американська компанія T-Mobile ще в 2014 році подала позов до суду на Huawei про крадіжку власної роботизованої технології Tappy для перевірки роботи смартфонів. У Huawei відкидали ці звинувачення.

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Джерело: РБК