США та Індія вперше проведуть спільні військові навчання
Маневри заплановані на листопад 2019 року
Дві країни «продемонструють значний прогрес в області військової співпраці» й проведуть перші військові навчання
Сполучені Штати Америки та Індія проведуть в листопаді цього року спільні військові навчання.
Про це повідомив американський президент Дональд Трамп, пише India Today.
«У листопаді США і Індія продемонструють значний прогрес в області військової співпраці й проведуть перші військові навчання. У США ми створили космічні війська. Ми тісно працюємо з Індією в розвитку співпраці з космосу», - сказав американський лідер.
До слова, 18 вересня Транспортне командування США почало наймасштабніші із 2003 року тренування флоту резерву, який відповідає за перекидання військових підрозділів до Євразії у випадку потреби.