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    У світі

    США та Індія вперше проведуть спільні військові навчання

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    <p>Маневри заплановані на листопад 2019 року</p> - США та Індія вперше проведуть спільні військові навчання

    Маневри заплановані на листопад 2019 року

    Дві країни «продемонструють значний прогрес в області військової співпраці» й проведуть перші військові навчання

    Сполучені Штати Америки та Індія проведуть в листопаді цього року спільні військові навчання.

    Про це повідомив американський президент Дональд Трамп, пише India Today.

    «У листопаді США і Індія продемонструють значний прогрес в області військової співпраці й проведуть перші військові навчання. У США ми створили космічні війська. Ми тісно працюємо з Індією в розвитку співпраці з космосу», - сказав американський лідер.

    До слова, 18 вересня Транспортне командування США почало наймасштабніші із 2003 року тренування флоту резерву, який відповідає за перекидання військових підрозділів до Євразії у випадку потреби.

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