США та Індія вперше проведуть спільні військові навчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маневри заплановані на листопад 2019 року

Дві країни «продемонструють значний прогрес в області військової співпраці» й проведуть перші військові навчання

Сполучені Штати Америки та Індія проведуть в листопаді цього року спільні військові навчання.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп, пише India Today.

«У листопаді США і Індія продемонструють значний прогрес в області військової співпраці й проведуть перші військові навчання. У США ми створили космічні війська. Ми тісно працюємо з Індією в розвитку співпраці з космосу», - сказав американський лідер.

До слова, 18 вересня Транспортне командування США почало наймасштабніші із 2003 року тренування флоту резерву, який відповідає за перекидання військових підрозділів до Євразії у випадку потреби.