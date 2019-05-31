США закликали Канаду і союзників у Європі не використовувати техніку Huawei



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Влада Китаю може отримати доступ до інформації, яка збирається китайськими компаніями, такими як Huawei

У США вважають, що продукція компанії Huawei несумісна з інтересами безпеки країни

США повідомили союзникам, що обладнання китайської компанії Huawei не можна використовувати для створення телекомунікаційних мереж п'ятого покоління з міркувань безпеки. Про це в четвер, 30 травня, заявив журналістам віце-президент США Майкл Пенс, пише ТАСС.

«Ми чітко заявили Канаді й іншим нашим союзникам про те, що вважаємо продукцію компанії Huawei несумісною з інтересами безпеки США, наших союзників або інших волелюбних країн», - зазначив Пенс після переговорів із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Він підкреслив, що Вашингтон виступає з відповідними зверненнями до партнерів у Європі, до Канади, і продовжує обговорення цього питання.

За словами віце-президента США, влада Китаю може отримати доступ до інформації, яка збирається китайськими компаніями, такими як Huawei.

«Під час створення телекомунікаційних мереж 5G такі компанії отримують доступ до інформації, яка має відношення до питань національної безпеки, що є несумісним з інтересами США», - додав він.

США вважають можливим створити альтернативу Huawei, «у результаті чого не будуть поставлені під загрозу безпека і приватна інформація».

Нагадаємо, 15 травня Міністерство торгівлі США внесло Huawei до чорного списку після того, як Трамп ввів режим національного надзвичайного стану «у зв'язку із загрозами інформаційним технологіям».