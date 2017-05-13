США заплатили російському хакеру за повернення секретних даних, але нічого не отримали

Операція відбулася у вересні 2017 року

Представники розвідки США заплатили 100 тисяч доларів росіянину, який пообіцяв повернути секретні шкідливі коди, вкрадені в результаті злому американського Агентства національної безпеки (АНБ). Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела. За інформацією видання, росіянин був відомий американським і європейським чиновникам



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Операція відбулася у вересні 2017 року

Представники розвідки США заплатили 100 тисяч доларів росіянину, який пообіцяв повернути секретні шкідливі коди, вкрадені в результаті злому американського Агентства національної безпеки (АНБ). Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, росіянин був відомий американським і європейським чиновникам через його зв'язки з російською розвідкою і хакерськими угрупованнями. Крім вкрадених шкідливих кодів, він запропонував купити інформацію, яка компрометує президента США Дональда Трампа.

Американські чиновники висловили побоювання, що пропозиція росіянина є частиною кампанії Росії по дестабілізації істеблішменту США шляхом настроювання його проти Трампа. Крім того, чиновники висловили невпевненість у надійності джерела - росіянина запідозрили у відмиванні грошей і у володінні збанкрутілої компанією.

У вересні 2017 року операція все ж відбулася. За словами співрозмовників видання, передані росіянином дані містили вже оприлюднену інформацію про передбачувані зв'язки Трампа з Росією. Американські розвідники не отримали вкрадені шкідливі коди АНБ або хакерські інструменти ЦРУ. У грудні росіянин заявив, що «утримує інструменти хакерів за наказом високопоставлених представників розвідки Росії».

Пізніше американська сторона припинила співпрацю з росіянином, побоюючись «внести розлад» в уряд США.

Раніше АНБ виявилася в кризі після кібератаки 2016 року, в результаті якої хакерське угруповання Shadow Brokers вкрало кілька секретних шкідливих кодів спецслужби. За відомостями NYT, крадіжка кодів завдала агентству більшої шкоди, ніж інформація, оприлюднена Едвардом Сноуденом.

У травні минулого року президент Microsoft Бред Сміт заявив про відповідальність АНБ за поширення вірусу-здирника WannaCrypt. Він розповів, що експлойти WannaCrypt, які були використані в атаці, були отримані з експлойтів, вкрадених у відомства.

Джерело: Дождь