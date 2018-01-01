Стали відомі подробиці вбивства поліцейським людини на Донеччині

Поліцейський прибув на Донеччину у підкріплення з іншої області

Національна поліція повідомила подробиці вбивства своїм співробітником цивільної особи у Донецькій області, про яке раніше повідомив Штаб АТО. Відповідне повідомлення поширене відділом комунікації поліції Донецької області. Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 10 лютого, близько першої години ночі. Встановлено, що поліцейський



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Поліцейський прибув на Донеччину у підкріплення з іншої області

Національна поліція повідомила подробиці вбивства своїм співробітником цивільної особи у Донецькій області, про яке раніше повідомив Штаб АТО. Відповідне повідомлення поширене відділом комунікації поліції Донецької області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 10 лютого, близько першої години ночі.

Встановлено, що поліцейський прибув на Донеччину у підкріплення з іншої області. Під час конфлікту на побутовому ґрунті ним було застосовано табельну вогнепальну зброю у відношенні цивільної особи. В момент події він знаходився поза службою у цивільному одязі.

Потерпілий, мешканець м. Часів Яр (Бахмутський район), 1969 року народження.

Факт кваліфіковано за ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про передачу справи до органів прокуратури. Поліцейського затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інші обставини події наразі з’ясовуються.