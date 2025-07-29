Туристи визначили найкраще місто в Європі

Італійські міста подобаються туристам, а от Франція і Португалія – уже не у фаворитах

Флоренцію визнано найкращим містом Європи за версією премії World's Best Awards 2025, що проводиться журналом Travel + Leisure. Це щорічне опитування читачів, у якому вони обирають свої улюблені напрямки у всьому світі, пише «Главком».

Столиця Тоскани посіла 11-е місце у загальному заліку – найвище серед європейських міст. Перше місце дісталося мексиканському місту Сан-Мігель-де-Альєнде, за ним йдуть Оахака та Токіо. Хоча першу десятку рейтингу в основному зайняли міста Латинської Америки та Азії, до списку також увійшло чимало європейських напрямків, популярних серед читачів завдяки культурі, кухні та історичній чарівності.

Рейтинг ґрунтується на майже 180 тис. відгуків читачів. Міста оцінювалися за шістьма категоріями: пам'ятки, культура, кухня, гостинність, шопінг та співвідношення ціни та якості. Італія стала єдиною європейською країною, представленою в топ-25 одразу трьома містами: Флоренцією (11-е місце), Римом (18-те) та Сієною (23-те). Всі вони отримали високі оцінки за свою вічну красу, відмінну кухню і багату культуру.

Результати відповідають і туристичним даним: Італія стала четвертою найбільш відвідуваною країною світу в 2024 році, прийнявши понад 71 мільйон іноземних гостей. Флоренція продовжує підкорювати мандрівників своєю камерною атмосферою, всесвітньо відомим мистецтвом та залитими сонцем площами.

Рим, у свою чергу, пропонує те, чого немає майже в жодному іншому місті: живу історію. Вічне місто поєднує у собі стародавні руїни та вуличну спонтанність, що особливо цінують мандрівники. Цього року тут проходить Ювілейний рік – подія, що об'єднує католиків з усього світу раз на 25 років, – і він відбувається на тлі смерті Папи Франциска у квітні.

Сієна – ще один яскравий представник Тоскани – приваблює своїм середньовічним виглядом, що чудово зберігся. З 1995 року місто включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Іспанія теж у фаворитах

Іспанія зайняла відразу два місця після Флоренції: Севілья на 12-му рядку і Гранада на 13-му. Обидві отримали визнання за історичну спадщину та атмосферні старі квартали. Севілья – втілення південноіспанської чарівності: фламенко, що звучить на мощених вуличках, бурхливе нічне життя та величні пам'ятки архітектури.

Дух сонячної гранади подобається туристам

Гранада, біля підніжжя гір Сьєрра-Невада, спокійніша, але не менш чарівна. Альгамбра – розташована на пагорбі фортеця з фонтанами, садами та вишуканою ісламською архітектурою – залишається одним із найбільш вражаючих місць Європи. Стамбул, який сполучає Європу та Азію, розташувався на 14-му місці. Він підкорює насиченою кухнею, багатою історією і вважається одним із найбільш захоплюючих міст світу.

Франція пасе задніх

У списку, однак, дуже помітна відсутність ще однієї європейської країни. Незважаючи на те, що Франція залишається найбільш відвідуваною країною світу – щорічно її відвідують понад 100 мільйонів туристів, – жодне її місто не увійшло до топ-25 цього року.

Хоча Франція стабільно популярна, ця відсутність, можливо, відображає переваги читацької аудиторії, що змінюються, в основному американської. Перевагу почали отримувати невеликі, спокійніші міста з кращим співвідношенням ціни та якості – і, можливо, з меншими проблемами через надмірний туризм, ніж великі мегаполіси на кшталт Парижа. Останнім європейським напрямком, який увійшов до рейтингу, став португальський Порту на 24-й позиції – ще одна ознака змін, незважаючи на те, що його туристична галузь зараз стрімко розвивається.

До слова, туристи скаржаться на відпочинок на популярному грецькому острові. Розкішна відпустка на грецькому острові Санторіні у реальності не настільки ідилічна, адже доводиться боротись із шаленими натовпами, що заполонили острів.