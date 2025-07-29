Туристи визначили найкраще місто в Європі
Італійські міста подобаються туристам, а от Франція і Португалія – уже не у фаворитах
Флоренцію визнано найкращим містом Європи за версією премії World's Best Awards 2025, що проводиться журналом Travel + Leisure. Це щорічне опитування читачів, у якому вони обирають свої улюблені напрямки у всьому світі, пише «Главком».
Столиця Тоскани посіла 11-е місце у загальному заліку – найвище серед європейських міст. Перше місце дісталося мексиканському місту Сан-Мігель-де-Альєнде, за ним йдуть Оахака та Токіо. Хоча першу десятку рейтингу в основному зайняли міста Латинської Америки та Азії, до списку також увійшло чимало європейських напрямків, популярних серед читачів завдяки культурі, кухні та історичній чарівності.
Результати відповідають і туристичним даним: Італія стала четвертою найбільш відвідуваною країною світу в 2024 році, прийнявши понад 71 мільйон іноземних гостей. Флоренція продовжує підкорювати мандрівників своєю камерною атмосферою, всесвітньо відомим мистецтвом та залитими сонцем площами.
Рим, у свою чергу, пропонує те, чого немає майже в жодному іншому місті: живу історію. Вічне місто поєднує у собі стародавні руїни та вуличну спонтанність, що особливо цінують мандрівники. Цього року тут проходить Ювілейний рік – подія, що об'єднує католиків з усього світу раз на 25 років, – і він відбувається на тлі смерті Папи Франциска у квітні.
Сієна – ще один яскравий представник Тоскани – приваблює своїм середньовічним виглядом, що чудово зберігся. З 1995 року місто включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Іспанія теж у фаворитах
Іспанія зайняла відразу два місця після Флоренції: Севілья на 12-му рядку і Гранада на 13-му. Обидві отримали визнання за історичну спадщину та атмосферні старі квартали. Севілья – втілення південноіспанської чарівності: фламенко, що звучить на мощених вуличках, бурхливе нічне життя та величні пам'ятки архітектури.
Гранада, біля підніжжя гір Сьєрра-Невада, спокійніша, але не менш чарівна. Альгамбра – розташована на пагорбі фортеця з фонтанами, садами та вишуканою ісламською архітектурою – залишається одним із найбільш вражаючих місць Європи. Стамбул, який сполучає Європу та Азію, розташувався на 14-му місці. Він підкорює насиченою кухнею, багатою історією і вважається одним із найбільш захоплюючих міст світу.
Франція пасе задніх
У списку, однак, дуже помітна відсутність ще однієї європейської країни. Незважаючи на те, що Франція залишається найбільш відвідуваною країною світу – щорічно її відвідують понад 100 мільйонів туристів, – жодне її місто не увійшло до топ-25 цього року.
Хоча Франція стабільно популярна, ця відсутність, можливо, відображає переваги читацької аудиторії, що змінюються, в основному американської. Перевагу почали отримувати невеликі, спокійніші міста з кращим співвідношенням ціни та якості – і, можливо, з меншими проблемами через надмірний туризм, ніж великі мегаполіси на кшталт Парижа. Останнім європейським напрямком, який увійшов до рейтингу, став португальський Порту на 24-й позиції – ще одна ознака змін, незважаючи на те, що його туристична галузь зараз стрімко розвивається.
До слова, туристи скаржаться на відпочинок на популярному грецькому острові. Розкішна відпустка на грецькому острові Санторіні у реальності не настільки ідилічна, адже доводиться боротись із шаленими натовпами, що заполонили острів.
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