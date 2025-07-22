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Мігрант на надувному колі намагався дістатися з Африки до Іспанії

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Мігрант на надувному колі намагався дістатися з Африки до Іспанії
Сім'я на яхті витягла молоду людину з моря біля узбережжя Коста-дель-Соль
Скріншот

Чоловіка, який намагався дістатися до Іспанії з Марокко за допомогою надувного кола та ласт, врятували після того, як його помітила родина, що пливла на Балеарські острови

Чоловіка, який, очевидно, намагався дістатися до Іспанії з Марокко, використовуючи надувне гумове кільце та ласти, було врятовано після того, як його помітила родина, що пливла до Балеарських островів. Про це пише «Главком» з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що родина перебувала на своїй яхті за 13 морських миль на південь від андалуського міста Бенальмадена на Коста-дель-Соль, коли обійшли корму нафтового танкера та побачили рух на хвилях. Спочатку вони припустили, що це птах, доки не подивилися в бінокль і не зрозуміли, що це людина.

На відео, яке поширила Іспанська королівська асамблея капітанів яхт (RAECY), помітно, як виснажений молодий чоловік у гідрокостюмі, ластах та рятівному колі пливе до яхти, де йому кидають мотузку, щоб він її схопив. 

 

Родина попрямувала до порту Естепона, але в морі їх зустріло судно морської рятувальної служби, яке відвезло чоловіка до порту Малаги та передало його поліції та Червоному Хресту.

Як виявилося, подібні небезпечні подорожі не є рідкістю, адже десятки мігрантів з Північної Африки намагаються дістатися Іспанії таким чином, використовуючи ті засоби, які вони можуть собі дозволити, наприклад гумові човни та нарукавні надувні пов'язки, аби перетнути затоку Альборан.

Водночас джерела в поліцейських силах Цивільної гвардії, які патрулюють кордони Іспанії, розповіли виданню El País, що подібні випадки, залежно від пори року, цілком звичайна справа.

За даними Міжнародної організації з міграції, минулого року 572 особи загинули, намагаючись дістатися Іспанії з Марокко. З з початку цього року вже 151 людина втратила життя таким чином.

Нагадаємо, нещодавно в муніципалітеті Торре-Пачеко в Іспанії спалахнули вуличні заворушення, які переросли у «полювання на іноземців». Це сталося після протестів проти мігрантів, спровокованих екстремістськими групами.

«Главком» також писав, що у США відкрили новий центр утримання мігрантів, розташований у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Об’єкт знаходиться приблизно за 60 км від Маямі, в глибині субтропічних болотистих угідь, населених алігаторами.

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Теги: Іспанія Африка мігранти Марокко

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