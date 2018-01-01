Стало відомо, коли Трамп поїде до Британії

Американский президент планує відвідати столицю Великої Британії

Державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії має відбутися на початку жовтня. Про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерело у Білому домі. Як повідомляється, Трамп має поїхати до Лондона 5-8 жовтня. За словами джерела, під час поїздки Трамп хоче побачити бункер колишнього прем'єр-міністра Великої Британії



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Американский президент планує відвідати столицю Великої Британії

Державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії має відбутися на початку жовтня. Про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерело у Білому домі.

Як повідомляється, Трамп має поїхати до Лондона 5-8 жовтня.

За словами джерела, під час поїздки Трамп хоче побачити бункер колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, яким той користувався під час Другої світової війни.

«Трамп «хоче відвідати військові кімнати Черчилля, він дуже надихнувся фільмом «Темні часи» (британська історична біографічна драма 2017 року. - Ред.)», - розповіло джерело.