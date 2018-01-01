Стало відомо, як виглядає з Землі запущений у космос автомобіль Tesla

Вченим вдалося зробити десятки зображень

Астрономи з американського штату Арізона за допомогою телескопа і даних орбіти, які надала лабораторія реактивного руху NASA, змогли відстежити рух Tesla Roadster. Про це повідомляє Business Insider. Джанлука Масі з проекту «Віртуальний телескоп» та Майкл Шварц із обсерваторії Тенагра зробили серію фотографій автомобіля Ілона Маска,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вченим вдалося зробити десятки зображень

Астрономи з американського штату Арізона за допомогою телескопа і даних орбіти, які надала лабораторія реактивного руху NASA, змогли відстежити рух Tesla Roadster. Про це повідомляє Business Insider.

Джанлука Масі з проекту «Віртуальний телескоп» та Майкл Шварц із обсерваторії Тенагра зробили серію фотографій автомобіля Ілона Маска, запущений за допомогою ракети Falcon Heavy, який наразі перебуває на відстані більше 460 тисяч кілометрів від Землі.

«Нам вдалося зробити десятки зображень, й ми використовували частину з них, щоб показати, як машина летить крізь зірки», - заявив Джанлука Массі.

Нагадаємо, 6 лютого компанія SpaceX Ілона Маска вперше запустила важку ракету Falcon Heavy. Єдиний її груз – автомобіль Tesla Ілона Маска, за кермом якої сидить манекен.

Джерело: Укрінформ