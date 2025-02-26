Стан Папи Римського залишається критичним – Ватикан

Стан Папи стабільний але критичний, попри все він продовжує лікування та потроху працює

Стан Папи Римського Франциска, який бореться із двосторонньою пневмонією, залишається критичним, але стабільним. Про це інформує «Главком» із посиланням на Vatican News.

Інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска станом на одинадцятий день госпіталізації в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, пресслужба Святого Престолу зазначає, що його стан залишається критичним. Прогнози лікарів надалі стримані.

«Стан Папи Римського залишається критичним, але стабільним. Епізодів гострих респіраторних нападів не повторювалося», – йдеться у заяві.

За інформацією, кілька параметрів крові зберігаються стабільними. Понтифіку провели планову контрольну КТ для радіологічного контролю за двосторонньою пневмонією. «Прогноз залишається обережно-стриманим», – йдеться у повідомленні та уточнюється, що Франциск повернувся до робочих справ.

Раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск, який напередодні переніс респіраторний криз, провів спокійну ніч у палаті.

Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського – «Главком»).

У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.