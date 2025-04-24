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Стало відомо, скільки триватиме жалоба за Папою Римським Франциском

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стало відомо, скільки триватиме жалоба за Папою Римським Франциском
Жалоба розпочнеться у день похорону Папи Римського
фото з відкритих джерел

Терміни жалобного періоду були визначені під час засідання колегії католицьких кардиналі

Дев’ятиденна жалоба за Папою Римським Франциском розпочнеться 26 квітня – у день його похорону й триватиме до 4 травня. Протягом цього періоду у базиліці Святого Петра щодня відбуватимуться молитовні служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Як зазначається, терміни жалобного періоду були визначені під час засідання колегії католицьких кардиналів, які обговорювали подальші дії після смерті Папи Франциска.

Поки що дата проведення конклаву, на якому оберуть наступника понтифіка, не визначена. Водночас, згідно з церковною традицією, він має відбутися в межах 15-20 днів після смерті Папи.

23 квітня труну з тілом Папи Франциска було встановлено у соборі Святого Петра у Ватикані. Церемонія прощання триватиме три дні.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – каже кардинал Кевін Фаррелл.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

До слова, похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

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Теги: Папа Римський смерть

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