Що відомо про стан здоров'я Папи Римського: подробиці від Ватикану

Киснева терапія Папи Римського триває

Папа Римський Франциск, який напередодні переніс респіраторний криз, провів спокійну ніч у палаті. Про це інформує «Главком» із посиланням на Vatican News.

«Папа Франциск добре відпочив протягом ночі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що, попри тяжкий стан, самопочуття Папи Римського дещо покращилося, що підтвердили результати лабораторних аналізів. Також у Франциска не спостерігалося астмоподібних респіраторних розладів.

«Моніторинг його легкої ниркової недостатності не викликав жодних занепокоєнь. Киснева терапія триває, хоча і з дещо зниженим потоком і рівнем кисню», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського - «Главком»).

У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.