Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Науковці продовжують винаходити нові ліки від хвороб
фото із відкритих джерел

Вчені створили в лабораторії сім тисяч варіантів рецептора, включно з усіма можливими мутаціями, і перевірили, як на них діє препарат

Міжнародна команда дослідників виявила, що один вже схвалений препарат може стабілізувати майже всі мутовані форми людського білка, незалежно від того, де саме відбулася мутація. Це відкриття стосується рецептора вазопресину V2 (V2R), який необхідний для нормальної роботи нирок. Порушення в його структурі призводять до рідкісного захворювання – нефрогенного нецукрового діабету, при якому людина страждає від сильної спраги та виділяє літри розведеної сечі. Про це пише «Главком».

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Structural & Molecular Biology, демонструє новий підхід до лікування. Вчені створили в лабораторії сім тисяч варіантів рецептора, включно з усіма можливими мутаціями, і перевірили, як на них діє препарат толваптан. Цей препарат вже застосовується для лікування інших захворювань нирок.

Результат був вражаючим: препарат відновив нормальний рівень рецептора у 87% дестабілізованих мутацій. Він також був ефективним щодо 60 з 69 реально зареєстрованих мутацій у пацієнтів.

За словами доктора Тейлора Мігхелла, провідного автора статті, мутації створюють «затор», через який рецептор не може дістатися поверхні клітини. Толваптан же утримує його в стабільній формі достатньо довго, щоб білок був пропущений системою контролю якості.

«Якщо наше відкриття підтвердиться для інших членів сімейства рецепторів GPCR, це радикально прискорить розробку ліків. Замість пошуку унікальних молекул під кожну мутацію можна буде шукати універсальні препарати, що стабілізують цілий білок», – зазначив професор Бен Ленер, керівник групи Центру геномного регулювання.

Раніше науковці із Стенфордської школи медицини з’ясували, що надмірна активність у таламічному ядрі – ділянці мозку, яка фільтрує сенсорну інформацію, може спричиняти аутизм. Пригнічення цієї активності дозволило зменшити симптоми аутизму у мишей. 

Раніше президент США Дональд Трамп закликав вагітних жінок припинити приймати знеболювальний препарат «Тайленол», який містить парацетамол. На думку американського лідера, це нібито призводить до виникнення аутизму у їхніх дітей.

Читайте також:

Теги: здоров'я медицина наука ліки вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях
Понад 30 українських дронів атакували Москву та область
Понад 30 українських дронів атакували Москву та область
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок
В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua