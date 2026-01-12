Головна Світ Соціум
Утеплення будинків. Інженер-проєктувальник пояснив, чого Україна має навчитися в Данії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Утеплення будинків. Інженер-проєктувальник пояснив, чого Україна має навчитися в Данії
Україна утеплює будинки вдвічі слабше, ніж Данія
фото: Дмитро Макогон/Facebook

У Данії норми теплоізоляції для стін майже вдвічі жорсткіші

Інженер-проєктувальник Дмитро Макогон заявив, що для зменшення енергоспоживання в Україні необхідно переглянути підходи до енергоефективності будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Дмитра Макогона.

За його словами, існує два базові шляхи розв’язання енергетичного дефіциту: збільшення виробництва енергії або скорочення її споживання.

«Щоб зменшити споживання, потрібно робити будівлі більш енергоефективними», – зазначив Макогон. Він навів приклад Данії, де під час будівництва нових будівель закладають утеплювач завтовшки близько 30 см. В Україні, за його словами, цей показник у 1,5-2 рази менший.

Інженер також звернув увагу, що вимоги до теплоізоляції регулюються коефіцієнтом теплового спротиву. В Україні норматив для стін становить 4, тоді як у Данії – 7.

«Будувати за більш жорсткими нормами дорожче, але в експлуатації це вигідніше, оскільки зменшується споживання енергії», – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що через російські удари ситуація з електропостачанням і опаленням в Україні залишається надзвичайно складною, а енергетики та ремонтні бригади працюють у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Теги: Україна Данія електроенергія опалення

