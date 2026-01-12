Білгородська область три доби залишається без світла після атаки по енергетиці

У Білгородські області проблеми не лише зі світлом, але й з водою та опаленням

У Росії мешканці Білгородської області третій день живуть без світла через нічну атаку безпілотника у ніч на 9 січня. Про це пише «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Сирена».

«У Білгородській області третій день зберігається масштабне відключення електроенергії після удару по об'єктах енергетики в ніч на 9 січня», – йдеться у повідомленні. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що в області без світла та опалення залишається близько 600 тис. росіян.

А також з ладу виведено понад 60% веж зв’язку: «Через дефіцит електроенергії близько 60 промислових підприємств переведені на нічний режим – їм дозволено працювати тільки з півночі до 8 ранку».

Крім цього, у Білгородській області через відсутність світла закрили магазини у ТЦ, а один із них повністю закрився. Також на кількох вулицях Білгорода вимкнули воду. Зменшений тиск фіксують й у Шебекіно. «На тлі відключень губернатор доручив посилити моніторинг соціальних мереж, заявивши про часті «інформаційні атаки» і спроби провокацій», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 9 січня російські міста Орел та Білгород атакували ракети. Повідомляється про проблеми зі світлом. Після ракетної небезпеки у Білгороді та декількох районах області стався блекаут, виникли проблеми з водою та звʼязком. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав, що є серйозні ушкодження на об'єкті інфраструктури.

Згодом повідомлялося, що у Білгородській області після нічної атаки 556 тис. росіян залишилися без електроенергії та тепла.