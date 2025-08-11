Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно отримати ліки: подробиці

В Україні існує декілька варіантів, як отримати безплатно ліки – все залежить від хвороби та необхідних лікувальних засобів

В Україні ветеранки та ветерани можуть отримати необхідні ліки безоплатно. Для полегшення лікування та профілактики хвороб розроблені різні програми, повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Зокрема, за програмою «Доступні ліки» ветерани та ветеранки можуть отримати медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Список препаратів доволі широкий — на сьогодні у ньому понад 500 позицій. Він включає ліки від серцево-судинних хвороб, діабету І та ІІ типу, хронічного обструктивного захворювання легень, психічних розладів та епілепсії, хвороби Паркінсона. Також за програмою видають знеболювальні для паліативних пацієнтів та імуносупресанти.

Для отримання ліків з собою потрібно мати електронний рецепт, який виписує сімейний лікар або профільний фахівець. Забрати медикаменти можна в будь-якій аптеці, яка співпрацює з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) – зазвичай такі заклади мають відповідну наліпку.

Безкоштовні ліки можна придбати й серед тих, які держава закуповує централізовано. До цього переліку входять препарати для лікування онкології, серцево-судинних, судинно-мозкових захворювань, розладів психіки, туберкульозу та багатьох інших.

А от пацієнтам на стаціонарному та амбулаторному лікуванні надаються препарати з Національного переліку основних лікарських засобів. Цей перелік містить ліки, які медзаклади зобов’язані купувати самостійно, щоб на 100% покривати потреби пацієнтів. До нього входять препарати від серцевої недостатності, туберкульозу, гепатитів, хвороби Паркінсона, а також гормони, інсуліни та протисудомні.

Наявність цих ліків у лікарні можна перевірити на стендах інформації або на сайтах місцевої влади. Дані мають оновлюватись щотижня.

Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад. Зазвичай, це препарати для пацієнтів з рідкісними захворюваннями та тих, хто потребує паліативної допомоги. Для отримання медикаментів за такою програмою слід звернутися до місцевих органів самоврядування.

Нагадаємо, на початку року українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення. Нині, за словами нардепа Юрія Заславськоо, Офіс президента ефективно працює над реформою фармацевтичного ринку