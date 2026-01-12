Головна Світ Соціум
На Кіпрі зник ексочільник одного з найбільших російських виробників добрив

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російський бізнесмен майже тиждень не виходить на звʼязок
Владислав Баумгертнер був генеральним директором російської компанії «Уралкалій»

Поліція Кіпру повідомила про зникнення колишнього глави компанії «Уралкалій», російського бізнесмена Владислава Баумгертнера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Баумгертнер не виходив на зв'язок із 7 січня. Востаннє його бачили, коли він залишав своє помешкання в Лімасолі.

Пошуки росіянина відбулися 10 січня. Востаннє сигнал мобільного телефону Баумгертнера був зафіксований у важкопрохідній місцевості в районі села Піссурі. 11 січня пошукову операцію розширили із залученням авіації, проте потім її призупинили через наближення шторму.

Як відомо, з 2003 по 2013 рік Баумгертнер був комерційним, а потім генеральним директором російської компанії «Уралкалій». Згодом, з березня 2017 року по жовтень 2021-го, він обіймав посаду генерального директора компанії «Алево».

У серпні 2013 року Баумгертнера заарештували в Білорусі за звинуваченням у зловживанні владою – туди він прибув для переговорів із прем’єр-міністром Білорусі Михайлом М’ясниковичем. Баумгертнер став найвищим за посадою російським топменеджером, якого затримували в Білорусі за її новітню історію.

Обставини його затримання в аеропорту перед вильотом до Росії, тримісячне перебування в слідчому ізоляторі та під домашнім арештом у Мінську, а також складні переговори на високому рівні щодо його звільнення привернули значну увагу громадськості та медіа до долі бізнесмена. У листопаді 2013 року Баумгертнера екстрадували до Росії.

Теги: Кіпр росіяни

