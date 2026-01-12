На Кіпрі зник ексочільник одного з найбільших російських виробників добрив
Владислав Баумгертнер був генеральним директором російської компанії «Уралкалій»
Поліція Кіпру повідомила про зникнення колишнього глави компанії «Уралкалій», російського бізнесмена Владислава Баумгертнера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що Баумгертнер не виходив на зв'язок із 7 січня. Востаннє його бачили, коли він залишав своє помешкання в Лімасолі.
Пошуки росіянина відбулися 10 січня. Востаннє сигнал мобільного телефону Баумгертнера був зафіксований у важкопрохідній місцевості в районі села Піссурі. 11 січня пошукову операцію розширили із залученням авіації, проте потім її призупинили через наближення шторму.
Як відомо, з 2003 по 2013 рік Баумгертнер був комерційним, а потім генеральним директором російської компанії «Уралкалій». Згодом, з березня 2017 року по жовтень 2021-го, він обіймав посаду генерального директора компанії «Алево».
У серпні 2013 року Баумгертнера заарештували в Білорусі за звинуваченням у зловживанні владою – туди він прибув для переговорів із прем’єр-міністром Білорусі Михайлом М’ясниковичем. Баумгертнер став найвищим за посадою російським топменеджером, якого затримували в Білорусі за її новітню історію.
Обставини його затримання в аеропорту перед вильотом до Росії, тримісячне перебування в слідчому ізоляторі та під домашнім арештом у Мінську, а також складні переговори на високому рівні щодо його звільнення привернули значну увагу громадськості та медіа до долі бізнесмена. У листопаді 2013 року Баумгертнера екстрадували до Росії.
