Модель з Покровська перемогла у конкурсі краси «Місіс Німеччина» (фото)

Українка, яка перемогла на конкурсі краси, з 2008 року живе у Німеччині

40-річна українка Катерина Вагнер, яка народилася в Покровську Донецької області здобула перемогу на конкурсі краси «Місіс Німеччина». Про це пише «Главком» із посиланням на NN.

Конкурс краси «Міс та Місіс Німеччина» відбувся 5 січня у місті Верніґероде. Номінантки змагалися у двох категоріях. «Місіс Німеччина» (MRS Germany) – це одна з категорій, де брали участь жінки віком від 28 років. Саме цей титул здобула українка Катерина Вагнер. Також дівчата змагалися у категорії «Міс Німеччина» цей титул отримала Беатріс Бодруг.

Катерина Вагнер здобула перемогу на конкурсі краси у Німеччині фото: facebook/katerynawagner

Свою перемогу Катерина Вагнер прокоментувала у соцмережах та поділилася світлинами з нагородження. «Мій шлях як «Місіс Німеччини» тільки почався – і вже з'являється так багато ідей, як можна зробити щось корисне. Але я ніколи не забуваю, з чого все почалося. Я народилася не в Німеччині, але вона є моїм домом вже понад десять років. Тут я знайшла своє місце. Тут я пустила коріння. Тут народилися мої діти. Німеччина є частиною моєї історії. І назавжди частиною мене», – написала модель.

Катерина Вагнер переїхала до Німеччини у 2008 році фото: facebook/katerynawagner

Відомо що Катерина Вагнер переїхала до Німеччини у 2008 році. Там українка вийшла заміж та створила родину. Жінка має двох дітей та займається власним бізнесом.

