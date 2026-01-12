Головна Світ Соціум
За два тижні понад 15 танкерів «тіньового флоту» змінили свої прапори на російські – WSJ

glavcom.ua
Протягом останніх трьох місяців 2025 року під російський прапор було переведено 25 танкерів
фото: reuters (ілюстративне)

Оператори підсанкційних суден розраховують, що російський прапор допоможе обійти американські обмеження

Танкери, залучені до перевезення підсанкційної нафти, почали масово змінювати прапор на російський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За останні два тижні понад 15 таких суден перереєструвалися та вийшли в море під прапором РФ. За даними S&P Global Market Intelligence, протягом останніх трьох місяців 2025 року під російський прапор було переведено 25 танкерів, з яких 18 – у грудні.

«Використання російського прапора – це спосіб для «тіньового флоту» нібито отримати захист від рейдів. Це цілком може стати точкою напруженості між Вашингтоном і Москвою», – сказав головний редактор Lloyd's List Річард Мід.

Як зазначає The Wall Street Journal, оператори підсанкційних суден розраховують, що статус російського прапора – країни з потужним військово-морським флотом – допоможе обійти американські обмеження на транспортування венесуельської нафти та знизити ризик перехоплення Береговою охороною США. Втім, за наявними ознаками, ця тактика не дає очікуваного результату.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї. США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella I.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.

