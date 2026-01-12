У Варшаві затримано українку, яка хотіла сісти на літак з написом «бомба» на чолі – ЗМІ

Українка з написом «бомба» на лобі збиралася летіти до Цюриха

У Варшаві в аеропорту імені Фридерика Шопена прикордонники затримали 29-річну українку, яка намагалася сісти на літак. Річ у тім, що на чолі жінки був напис зі словом «бомба». Про це пише «Главком» із посиланням на RMF 24.

За даними польських ЗМІ, інцидент відбувся 11 січня. До прикордонної служби звернулися служба безпеки, що повідомили про жінку з написом «бомба» на лобі, яка перебувала в аеропорту. Пасажиркою виявилася українка, що мала летіти рейсом до Цюриха, що у Швейцарії.

Попри напис на чолі українки, вона поводилася спокійно та слухалася правоохоронців. Коли особисті речі та саму жінку обшукали, в неї не виявили небезпечних предметів.

За словами самої українки, її напис на чолі був жартом. Однак за це вона була вимушена заплатити штраф у розмірі Zł500. Також пасажирці заборонили сідати у літак до Швейцарії.

