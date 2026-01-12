Головна Світ Соціум
У Варшаві затримано українку, яка хотіла сісти на літак з написом «бомба» на чолі – ЗМІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Прикордонники затримали 29-річну українку, яка збиралася летіти до Цюриха
фото: Прокордонна служба Польщі

Українка з написом «бомба» на лобі збиралася летіти до Цюриха

У Варшаві в аеропорту імені Фридерика Шопена прикордонники затримали 29-річну українку, яка намагалася сісти на літак. Річ у тім, що на чолі жінки був напис зі словом «бомба». Про це пише «Главком» із посиланням на RMF 24.

За даними польських ЗМІ, інцидент відбувся 11 січня. До прикордонної служби звернулися служба безпеки, що повідомили про жінку з написом «бомба» на лобі, яка перебувала в аеропорту. Пасажиркою виявилася українка, що мала летіти рейсом до Цюриха, що у Швейцарії.

Попри напис на чолі українки, вона поводилася спокійно та слухалася правоохоронців. Коли особисті речі та саму жінку обшукали, в неї не виявили небезпечних предметів.

За словами самої українки, її напис на чолі був жартом. Однак за це вона була вимушена заплатити штраф у розмірі Zł500. Також пасажирці заборонили сідати у літак до Швейцарії.

Нагадаємо як у польському аеропорту було затримано українця з радіоглушником. 25 грудня українця Іллю С. було заарештовано на другий день Різдва в аеропорту Польщі, а наступного дня варшавський суд взяв його під варту. Його поведінка у залі аеропорту викликала підозру у служб безпеки. Аеропорти вважаються критично важливою інфраструктурою, тому до питання поставилися з найвищою серйозністю.

Раніше «Главком» писав що у Вільнюсі біля аеропорту затримали чоловіка, який керував дроном у забороненій зоні. У системі польотів Fly Safe було помічено рух невідомого дрона поруч з інфраструктурою аеропорту. На місце прибула бригада Служби громадської безпеки. Тоді служба затримала чоловіка.

