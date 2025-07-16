Зниження цін на ліки. Нардеп повідомив про перші результати

Нардеп Заславський: Офіс президента ефективно працює над реформою фармацевтичного ринку

Є відчутний прогрес у реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо реформування фармацевтичного ринку та зниження цін на ліки для громадян. Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Заславський. За його словами, перших результатів вдалося досягти завдяки ефективній координації процесу з боку Офісу президента, зокрема заступниці керівника Ірини Верещук, «Вона не просто координатор, а справжній арбітр, який зумів об’єднати навколо одного столу всі сторони – профільні міністерства, представників ринку, громадськість і експертне середовище», – наголосив депутат.

За словами Заславського, під керівництвом Верещук організовано системну міжвідомчу роботу, включно з проведенням регулярних штабів, на яких відбувається моніторинг виконання рішень РНБО та ініціатив президента.

«Завдяки цій скоординованій роботі вже напрацьовано низку проєктів нормативних актів, які мають забезпечити зниження цін на ліки та зробити їх більш доступними для українців», – додав парламентар.

Він також підкреслив, що нинішній підхід до реформування фармацевтичної сфери базується на комплексності, відкритості й постійному зворотному зв’язку з усіма учасниками ринку.

Нагадаємо, на початку року українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. До переліку увійшли ліки, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.