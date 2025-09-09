Головна Світ Соціум
Прорив у науці: знайдено ключ до лікування аутизму на ранніх стадіях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Прорив у науці: знайдено ключ до лікування аутизму на ранніх стадіях
Науковці розробили методику, що може зупинити розвиток аутизму
фото із відкритих джерел

Вчені зі Стенфорда успішно позбавили мишей симптомів аутизму

Науковці із Стенфордської школи медицини з’ясували, що надмірна активність у таламічному ядрі – ділянці мозку, яка фільтрує сенсорну інформацію, може спричиняти аутизм. Пригнічення цієї активності дозволило зменшити симптоми аутизму у мишей. Про це пише «Главком» із посиланням на SciTechDaily.

Коли вчені знизили активність у цій частині мозку у мишей, на яких проводили досліди, зменшилися судоми і підвищена чутливість до подразників, надмірна рухливість і проблеми із соціальною взаємодією.

Більше того, підвищення активності у таламічному ядрі здорових мишей викликало у них симптоми аутизму.

Цікаво, що ті ж самі препарати, які використовують для лікування епілепсії, показали ефективність і в лікуванні аутизму. Це може пояснити, чому близько 30% людей із розладом аутистичного спектру також мають епілепсію.

Раніше команда вчених із Німеччини, Іспанії та Великої Британії виявила новий механізм руйнування пам'яті, який відбувається при хворобі Альцгеймера. Завдяки цьому відкриттю дослідники наблизилися до розробки ефективніших методів лікування деменції.

До слова, британські вчені виявили, що не лише загальна кількість жиру, а й його розташування в тілі людини значно впливає на швидкість старіння серця та судин. 

Теги: здоров'я вчені

