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    Суд дозволив арештувати екс-президента Аргентини

    Фернандез підозрюють у приховуванні можливої ролі Ірану в організації вибуху в єврейському центрі у Буенос-Айресі у 1994 році
    Федеральний суддя Аргентини санкціонував арешт колишнього президента країни Крістіни Фернандез, яку обвинувачують у державній зраді. Про це повідомляє Reuters. Фернандез підозрюють у приховуванні можливої ролі Ірану в організації вибуху в єврейському центрі у Буенос-Айресі у 1994 році внаслідок якого загинуло 85 осіб і сотні отримали
    • Сьогодні, 09:47
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    Крістіна Фернандез
    Крістіна Фернандез

    Фернандез підозрюють у приховуванні можливої ролі Ірану в організації вибуху в єврейському центрі у Буенос-Айресі у 1994 році

    Федеральний суддя Аргентини санкціонував арешт колишнього президента країни Крістіни Фернандез, яку обвинувачують у державній зраді.

    Про це повідомляє Reuters.

    Фернандез підозрюють у приховуванні можливої ролі Ірану в організації вибуху в єврейському центрі у Буенос-Айресі у 1994 році внаслідок якого загинуло 85 осіб і сотні отримали поранення.

    Сама екс-президент відкидає висунуті проти неї обвинувачення, натомість закидаючи чинному президенту Аргентини «знищення судочинства».

    «Це - вигадана справа у якій йдеться про неіснуючі факти», - сказала вона на прес-конференції після оголошення рішення суду.

    Оскільки наразі Фернандез є сенатором, для арешту її спершу необхідно позбавити парламентського імунітету.

    Разом із Крістіною Фернандез суд також призначив домашній арешт колишньому главі МЗС Аргентини Гектору Тімерману.

     

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