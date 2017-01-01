Суд дозволив арештувати екс-президента Аргентини
- Сьогодні, 09:47
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Фернандез підозрюють у приховуванні можливої ролі Ірану в організації вибуху в єврейському центрі у Буенос-Айресі у 1994 році
Федеральний суддя Аргентини санкціонував арешт колишнього президента країни Крістіни Фернандез, яку обвинувачують у державній зраді.
Про це повідомляє Reuters.
Фернандез підозрюють у приховуванні можливої ролі Ірану в організації вибуху в єврейському центрі у Буенос-Айресі у 1994 році внаслідок якого загинуло 85 осіб і сотні отримали поранення.
Сама екс-президент відкидає висунуті проти неї обвинувачення, натомість закидаючи чинному президенту Аргентини «знищення судочинства».
«Це - вигадана справа у якій йдеться про неіснуючі факти», - сказала вона на прес-конференції після оголошення рішення суду.
Оскільки наразі Фернандез є сенатором, для арешту її спершу необхідно позбавити парламентського імунітету.
Разом із Крістіною Фернандез суд також призначив домашній арешт колишньому главі МЗС Аргентини Гектору Тімерману.