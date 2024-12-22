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У Забайкальському краї зіткнулись два потяги: з рейок зійшло 42 вагони (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Забайкальському краї зіткнулись два потяги: з рейок зійшло 42 вагони (фото)
Сумарно з рейок зійшло 42 вагони
фото з відкритих джерел

Рух потягів заблоковано в обидві сторони

У Забайкальському краї РФ зранку зіткнулись два вантажні потяги з вугіллям. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Сумарно з рейок зійшло 42 вагони.

Рух потягів заблоковано в обидві сторони, в тому числі відбувається затримка руху за маршрутом дальнього слідування Москва – Владивосток.

У Забайкальському краї зіткнулись два потяги: з рейок зійшло 42 вагони (фото) фото 1
У Забайкальському краї зіткнулись два потяги: з рейок зійшло 42 вагони (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що Україна допомогла РФ одночасно втратити 40 цистерн пального на $4 млн. Ворожий потяг українські оборонці знищили на Запоріжжі.

Також на тривалий час було виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська. Ціль – перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя.

До слова, у ніч на 22 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу в селищі Стальной конь Орловської області.

Триває 1033-й день повномасштабної війни.

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Теги: росія диверсія потяг Москва залізниця

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