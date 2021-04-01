ВООЗ закликає Європу прискорити вакцинацію і посилити карантин

Лише 10% населення Європи отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес вакцинації.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в регіоні Європи залишаються неприйнятно повільними. Про це йдеться в заяві європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише «Інтерфакс-Україна».

«Розподіл вакцин – неприйнятно повільний. І доти, доки охоплення (вакцинацією. – Ред.) залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті самі заходи, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації», – зазначив голова європейського підрозділу ВООЗ Ганс Клюге.

Він уточнив, що лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес вакцинації.

Водночас, зазначено у заяві, дані національної служби охорони здоров'я Великої Британії показали, що розподіл вакцин серед осіб старше 70 років, який почався в грудні 2020 року, врятував понад 6 тис. життів.

У свою чергу інформація від Ізраїлю з приводу вакцин розробки компаній Pfizer і BioNTech свідчить, що друга доза препарату на 90% ефективна у запобіганні зараженням, серйозному перебігу хвороби і госпіталізаціям.

Водночас в Європі відзначено зростання захворюваності на Covid-19. Згідно із заявою, за минулий тиждень тут зафіксували 1,6 млн випадків хвороби, приблизно 24 тис. летальних випадків.

«Лише п'ять тижнів тому тижнева кількість нових випадків у Європі опустилася нижче позначки в 1 млн, але тепер ситуація в регіоні викликає більше занепокоєння, ніж за останні кілька місяців. Є ризики, пов'язані зі збільшеною мобільністю (населення. – Ред.) і зустрічами на релігійні свята», – пояснюється в документі.

Водночас 50 країн і територій, що входять до цього регіону, повідомили про поширення «британського» більш заразного штаму коронавірусу.

Наразі 27 країн регіону перебувають у повному або частковому режимі ізоляції, у 21 країні вночі діє комендантська година. За останні два тижні 23 країни посилили обмеження, але 13 країн їх ослабили.

«Ми бачили знову і знову: поширення вірусу можна зупинити. Отже, моє послання урядам регіону – не час послаблювати (обмежувальні. – Ред.) заходи», – наголосив Клюге.

За даними ВООЗ, із початку пандемії в регіоні зафіксовано майже 45 млн випадків Covid-19, кількість летальних випадків наближається до 1 мільйона.

Нагадаємо, в Україні початку кампанії з вакцинації щеплено лише 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві людини.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Наразі в «червоній» зоні перебуває 11 регіонів.

Жорстскі обмеження вводяться у Києві, починаючи з понеділка, 5 квітня.