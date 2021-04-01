Коли Європа відкриє кордони? В уряді розчарували українців

акцинація відбувається не так райдужно та оперативно, як це презентували у лютому

Стефанішина розповіла, що в Україні в акцинація відбувається не так райдужно та оперативно, як це презентували у лютому

Стефанішина розповіла, що в Україні в акцинація відбувається не так райдужно та оперативно, як це презентували у лютому

«Питання відкриття кордонів в Європі наразі не є пріоритетним», – Стефанішина

На території всієї Європи відбувається третя хвиля пандемії коронавірусу, у деяких країнах сформована нова реальність, що пов’язана із карантинними обмеженнями. Тому питання відкриття кордонів наразі не актуальне. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина нагадала, що недавно запровадили правила, які стосуються обов’язкової наявності ПЛР-тесту для перебування на території України.

«Я не розглядаю Україну, як окремо взятий кейс. Наша делегація нещодавно була в Берліні, де взагалі сформована нова реальність. Вона полягає в тому, що люди живуть в умовах постійних, достатньо жорстких обмежень і мова про те, щоби відновлювати інтенсивні поїздки/перельоти, взагалі не йде. Є переконання, що й надалі триватиме існування в цій новій реальності», – розповіла вона.

Стефанішина додала, що більше ніж мільйон громадян України постійно проживають у Польщі, українці дуже інтегровані в систему вільного пересування Європою, тому на всіх етапах ЄС консультується із нашою державою.

«Я не можу зараз давати точних прогнозів, бо ви бачите, що по всій Європі починається третя хвиля коронавірусу. Вакцинація відбувається не так швидко, райдужно та оперативно, як це презентувалось у лютому. Питання відкриття кордонів десь передостаннє в порядку денному, пов’язаному з коронавірусом», – підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 104 країни. За минулий місяць список поповнили дев'ять держав.

Раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни. Міністерство економіки пропонує виділити на туристичні сертифікати 200 млн грн. Очікується, що їх можна буде використовувати для подорожей по Україні в 2021-2022 роках. Сертифікати будуть призначені «для певних категорій населення».

Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС. Крім того, Європарламент прискорить процедуру запровадження паспортів вакцинації.

Читайте також інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Нам тісно в нинішній європейській політиці сусідства