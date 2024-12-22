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В Орловській області РФ знову палає нафтобаза: влада скаржиться на атаку дронів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В Орловській області РФ знову палає нафтобаза: влада скаржиться на атаку дронів (відео)
Вибухи на нафтобазі в Орлі
скрін із відео

Росію вночі атакували невідомі безпілотники

У ніч на 22 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу в селищі Стальной конь Орловської області. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Мешканці Орла скаржаться на 10-15 глухих вибухів та яскраві спалахи в стороні нафтобази.

Як згодом виявилось, на місці вибуху виникла пожежа.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив, що Орловська область зазнала атаки дронів. Він додав, що внаслідок атаки на об'єкті паливної інфраструктури сталося загоряння.

Інформації про жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, до цього вибухи на цій нафтобазі лунали у ніч проти 14 грудня. Пожежа на ній тривала кілька днів.

До слова, триває 1033-й день повномасштабної війни.

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Теги: пожежа вибух росія нафтопродукти безпілотник влада

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