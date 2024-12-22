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Чисельність британської армії скорочується, попри збільшення зарплат – The Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чисельність британської армії скорочується, попри збільшення зарплат – The Telegraph
Солдати у Британії залишають службу, попри спроби уряду зупинити кризу найму
фото: Cpl Nathan Tanuku/Army

У Великій Британії вперше в історії на тисячу мешканців припадає лише два військовослужбовці

Солдати звільняються зі Збройних сил Великобританії швидкими темпами, попри підвищення зарплати. Про це повідомляє The Telegraph.

У Великій Британії вперше в історії на тисячу мешканців припадає лише два військовослужбовці. За рік Збройні сили втратили 15 119 осіб, з яких 7778 звільнилися за власним бажанням, класифіковані як «добровільний відтік». За цей же період до лав армії вступили трохи понад 12 тис. новобранців, що призвело до скорочення особового складу.

The Telegraph пише, що солдати залишають службу, попри спроби уряду зупинити кризу найму, зокрема шляхом підвищення зарплати на 6%. У липні Міністерство оборони оголосило про найбільше за останні 22 роки підвищення оплати та впровадження додаткових утримувальних виплат, щоб зберегти кадри. Однак навіть ці заходи виявилися недостатніми.

Новобранці залишаються серед найгірше оплачуваних державних службовців у країні. Опитування, проведене у Збройних силах у травні, виявило, що лише 32% військових задоволені своєю базовою зарплатою – це найнижчий показник за всю історію. Варто зазначити, що опитування відбулося до оголошеного підвищення зарплат. Криза найму продовжує впливати на армію, Військово-морські та Військово-повітряні сили Великої Британії вже кілька років поспіль.

Нагадаємо, що Військово-морські сили (ВМС) Народно-визвольної армії Китаю стали найбільшими у світі. Про це йдеться в черговій щорічній доповіді Міноборони США про військову міць КНР. 

Також станом на 2024 рік Україна посідає 18 місце у світовому рейтингу найсильніших армій Global Firepower, в той час, як у 2023 році країна посідала 15-те місце, а у 2022 році – 22-ге місце відповідно. 

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Теги: військові зарплата зарплатня гроші армія Великобритания

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