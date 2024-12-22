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У Туреччині розбився медичний гелікоптер: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Туреччині розбився медичний гелікоптер: є загиблі
У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні
фото: DahiliyeDoktoru/X

Медичний вертоліт під час зльоту врізався в будівлю лікарні у провінції Мугла

У турецькій провінції Мугла розбився медичний гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Туреччини.

«Вертоліт швидкої допомоги, який обслуговував наше міністерство, під час зльоту врізався в будівлю лікарні в Муглі та впав. В результаті аварії загинули четверо наших колеги, зокрема двоє пілотів, один лікар і один медпрацівник», – йдеться у повідомленні.

У Туреччині гелікоптер швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні
У Туреччині гелікоптер швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні
фото: DahiliyeDoktoru/X

Наразі триває розслідування інциденту. Міністерство охорони здоров'я зауважило, що необхідна інформація буде надана громадськості.

Раніше у турецькому місті Іспарта під час тренувального польоту розбився військовий гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули п'ятеро людей.

Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту двох гелікоптерів школи армійської авіації. Вони зіткнулися в повітрі в районі Кечиборлу міста Іспарта. Внаслідок цього один з вертольотів розбився: у ньому перебували п'ятеро військових, один з яких був бригадним генералом.

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Теги: Туреччина гелікоптер медицина смерть лікарня

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