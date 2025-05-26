Стоячі місця у літаках: компанія Ryanair відреагувала на скандал

Ryanair спростувала заяви про те, що скоро пропонуватиме «дешевші стоячі місця»

Інформаційний простір минулого тижня сколихнули новини про наміри Ryanair та інших бюджетних авіакомпаній запровадити так звані «стоячі» сидіння. Проте компанія підтвердила Euronews, що «не планує «цього робити», пише «Главком».

Відразу декілька видань стверджували, що італійський виробник Aviointeriors збирається надати ці крісла авіакомпанії Ryanair, яка, своєю чергою, почне пропонувати їх як опцію на рейсах вже у 2026 році.

Тим часом офіційні представники Aviointeriors підтвердили, що Skyrider, макет крісла, що часто фігурує в подібних заявах, «насправді є концептуальним прототипом, створеним ще у 2012 році» і «не входить в офіційну лінійку» їхньої продукції.

Крісла нагадують сідло для верхової їзди

Однак походження цих вірусних заяв насправді перегукується з минулими висловлюваннями генерального директора Ryanair Майкла О'Лірі, відомий тим, що пропонує нестандартні ідеї щодо скорочення витрат. Ще у 2010 році О'Лірі обговорював теоретичну концепцію «стоячих місць», щоб максимально збільшити простір у літаку та запропонувати надзвичайно низькі тарифи. У 2009 році він також запропонував ідею платних туалетів на борту, а також додаткову оплату з пасажирів із надмірною вагою.

Як нагадало Euronews, за останнє десятиліття бюджетні авіаподорожі досягли великого розмаху, і важко уявити собі дешевший варіант, ніж Ryanair, яка пропонує перельоти лише за €7,99.

Раніше «Главком» повідомляв, що європейські лоукостери можуть уже з 2026 року почати перевозити пасажирів стоячки. Про це писало Daily Mail з посиланням на проєкт розроблених для цих потреб спеціальних крісел.

М'які сидіння – велосипедного типу, чи типу сідла для верхової їзди – дозволять пасажирам нахилятися і не сідати повністю. На них також передбачено ремені безпеки. У соцмережах задум викликав переважно негативну реакцію. Користувачі зазначають, що незабаром, мабуть, пасажирів «почнуть прив'язувати до крила одразу з кисневою маскою».

Нагадаємо, адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару «як подарунок для Повітряних сил США».