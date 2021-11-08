Провокація від Лукашенка, Порошенко позбувся телеканалів. 8 листопада за хвилину

Польща стала третьою сусідньою з Білоруссю державою, що вдалася до особливих заходів на кордонах: раніше режим екстремальної ситуації оголосила Литва, а Латвія запровадила надзвичайний стан

Разумков назвав імена депутатів, які увійшли до нового об'єднання, нелегали намагаються штурмом перетнути польсько-білоруський кордон, через пів року набуде чинності закон про олігархів

Разумков назвав прізвища депутатів, які увійдуть до нового об'єднання

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, аби уникнути маніпуляції довкола нової політсили, яку він створює, зробив заяву. Політик назвав імена депутатів, які увійшли до нового об'єднання «Розумна політика». У списку 25 прізвищ.

Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу»

Народний депутат Олександр Корнієнко залишає посаду голови політичної партії «Слуга народу». Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України. Його наступника або наступницю має обрати з’їзд партії, що відбудеться у листопаді. Тим часом, ЗМІ повідомили, що новою головою партії «Слуга народу» планують призначити нардепку Олену Шуляк.

Мігранти з Білорусі штурмують польський кордон, ситуація загострюється

На польсько-білоруському кордоні сьогодні, 8 листопада, групи нелегальних мігрантів роблять спроби провокацій та силового перетину кордону. Відео з місця події публікують у мережах.

Міноборони Польщі стверджує, що події в районі кордону відбуваються «за присутності і під контролем білоруських служб», і публікує фото осіб у камуфляжі на білоруській стороні. До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

Закон про олігархів. Стало відомо, коли РНБО оголосить перших «номінантів»

Скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

«Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші «номінаційні» засідання РНБО будуть можливі (з дотриманням усіх процедурних обмежень) вже з двадцятих чисел травня», – глава Мін'юсту Денис зазначив Малюська.

«П'ятий канал» та «Прямий» змінили власника

Експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи.

За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

Вже 18 українських банків блокують рахунки боржників

Вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців. Серед тих, хто додався до списку – «Райффайзен банк Аваль», «ОТП Банк», Укрсиббанк. 23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення.

МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації: що варто знати

Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки для українців, які мають протипоказання до вакцинації. Відповідну форму довідки № 028-1/о можна буде отримати у сімейного лікаря. Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення.