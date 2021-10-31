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    Світ повинен негайно зміцнити системи поставок, – Байден

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    Зміцнення ланцюжків поставок є пріоритетним завданням світової спільноти - Світ повинен негайно зміцнити системи поставок, – Байден
    Зміцнення ланцюжків поставок є пріоритетним завданням світової спільноти
    фото з відкритих джерел

    Президент США виступив на заході, присвяченому глобальним ланцюгам поставок, на полях саміту Групи двадцяти

    Світова спільнота негайно повинна почати вживати заходів для зміцнення стійкості глобальних ланцюгів поставок і зробити так, щоб затримки, подібні нинішнім, не повторилися у майбутньому. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи на заході, присвяченому глобальним ланцюгам поставок, на полях саміту Групи двадцяти (G20) у Римі, інформують ЗМІ.

    «Ми повинні вжити заходів зараз разом із нашими партнерами в приватному секторі, щоб скоротити затримки, з якими ми зараз стикаємося, а потім зробити так, щоб це не повторилося знову в майбутньому, – сказав він.

    Міжнародне співробітництво має зіграти ключову роль при вирішенні проблем, що стосуються перебоїв у функціонуванні ланцюжків поставок у світі, заявив президент США Джо Байден.

    Ланцюги поставок – це послідовність процесів та інформації, які доставляють продукти чи послуги від постачальників, через виробництво і дистрибуції безпосередньо споживачу. Визначення ланцюга постачання є ключовим у логістиці. Розрізняють зовнішній і внутрішній ланцюги постачання.

    Як зазначив американський лідер, «жодна країна не зможе вирішити цю проблему шляхом односторонніх дій».

    «Ключову роль відіграє координація», – підкреслив він.

    «Найкращий спосіб усунути наявні затримки і забезпечити стійкість у майбутньом – це співпрацювати по всіх ланцюжках поставок – від сировини до складування і розповсюдження», – наголосив американський президент.

    Нагадаємо, напередодні лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20.

    У жовтні 136 країн досягли угоди про мінімальний податок на глобальні корпорації, включаючи таких інтернет-гігантів, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було важче уникнути оподаткування, відкриваючи офіси в юрисдикціях із низькими податками.

    Зазначається, що ініціатива покликана зупинити конкуренцію між країнами за інвесторів, так звані «перегони до дна», в ході яких уряди знижують корпоративний податок і втрачають важливі бюджетні надходження, а міжнародні корпорації переводять свої виробничі потужності та прибутки в юрисдикції з найнижчим рівнем оподаткування.

    Теги: ЗМІ США економіка Джозеф Байден продукти саміт великої двадцятки президент послуги
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    Світ повинен негайно зміцнити системи поставок, – Байден