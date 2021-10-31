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    Зміни клімату в світі. Країни G20 анонсували розробку програм протидії наслідкам

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    Світові лідери домовилися об'єднати зусилля у боротьбі з глобальним потеплінням - Зміни клімату в світі. Країни G20 анонсували розробку програм протидії наслідкам
    Світові лідери домовилися об'єднати зусилля у боротьбі з глобальним потеплінням
    фото з відкритих джерел

    Національні програми будуть спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату

    Країни G20 розроблять національні плани відновлення і підвищення стійкості, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату, йдеться в заяві лідерів G20, наявній у розпорядженні ЗМІ.

    «Ми розробимо національні плани відновлення і підвищення стійкості, які виділяють, відповідно до національних умов, амбітну частку фінансових ресурсів на пом'якшення наслідків зміни клімату і адаптацію до них і запобігання шкоди клімату і навколишньому середовищу», – йдеться у документі.

    Країни при цьому визнали, що наслідки зміни клімату при 1,5°C набагато нижчі, ніж при 2°C. Тому утримання підвищення температури в межах 1,5°C вимагає значущих і ефективних дій та зобов'язань із боку всіх держав, шляхом розробки чітких національних методів, які узгодять довгострокові амбіції із короткостроковими і середньостроковими цілями, а також за міжнародної підтримки.

    «Ми, як і раніше, прихильні цілі Паризької угоди щодо утримання зростання глобальної середньої температури на рівні значно нижче 2°C і продовження зусиль із її обмеження до 1,5°C, вище доіндустріального рівня, як засібу, що дозволяє досягти порядку денного на 2030 рік», –наголошується в підсумковому комюніке.

    У зв'язку з цим лідери країн G20 також висловили надію на успішне проведення COP26 в Глазго.

    Нагадаємо, напередодні лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20.

    Нагадаємо, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.

    Саміт став першою особистою зустріччю лідерів за останні два роки. Але, на розчарування приймаючої сторони – Італії, лідери Китаю, Японії, Мексики, Росії та Саудівської Аравії відмовилися від участі у зустрічі.

    Основними темами першого дня зустрічі лідерів «Великої Двадцятки» в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії. Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель.

    Нагадаємо, Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини.

    Теги: екологія ЗМІ клімат саміт саміт великої двадцятки
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    Зміни клімату в світі. Країни G20 анонсували розробку програм протидії наслідкам