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На Закарпатті чоловік взяв у заручники продавчиню магазину та вимагав випивку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Закарпатті чоловік взяв у заручники продавчиню магазину та вимагав випивку
Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: Facebook/Поліція Закарпатської області

Потерпіла заявила, що стала заручницею невідомого чоловіка, який увірвався до магазину з пістолетом та вимагав безкоштовно надати йому випивку

На Закарпатті поліція затримала зловмисника, який зі зброєю увірвався до магазину. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Як зазначають правоохоронці, 14 квітня близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення від 31-річної жительки міста Чоп, яка працює у місцевому магазині. Жінка заявила, що стала заручницею невідомого чоловіка, який увірвався до магазину з пістолетом та вимагає безкоштовно надати йому випивку.

Слідчі вилучили у підозрюваного пістолет, яким він погрожував потерпілій. На щастя, жінка не постраждала.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, суд визнав винною жительку селища Ратне на Волині в побитті двох поліціянтів та на два роки відправив її за ґрати.

Раніше у Львові чоловік посадив за кермо неповнолітню дитину і це знімав на відео, яке опублікував у соцмережах. Його затримала поліція.

До слова, російський уряд приготувався підвищити з 1 червня 2024 року мінімальні роздрібні ціни на горілку, коньяк, бренді та лікеро-горілчані вироби. Це випливає із проєкту наказу міністерства фінансів РФ, який було опубліковано на порталі правової інформації.

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Теги: поліція Закарпаття чоловік магазин пістолет алкоголь

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