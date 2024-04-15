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​Завершено розслідування щодо незаконного збагачення ексвоєнкома Одещини на 150 млн. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
​Завершено розслідування щодо незаконного збагачення ексвоєнкома Одещини на 150 млн. грн
Ексквоєнком перебуває під вартою
фото РБК-Україна

Після повномасштабного вторгнення члени родини ексвоєнкома придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автівки преміум класу

За спільного процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора та Південного регіону завершено досудове розслідування стосовно колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки за фактами незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Згідно з матеріалами слідства, ексвоєнком за час перебування на посаді набув активів на майже 150 млн. грн, не маючи таких доходів.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат.

Наразі за дорученням прокурора слідчий ДБР повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів для ознайомлення.

Ексквоєнком перебуває під вартою.

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Матеріали за фактом нез’явлення екскерівника Одеського ОТЦК та СП на службу та ухилення від військової служби виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу накладено арешт на майно одеського воєнкома в Іспанії: це вілла та офісне приміщення. Також суд наклав арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, одне домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.

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Як повідомлялося, у жовтні 2023 року повідомлено про підозру начальнику Рівненського обласного ТЦК за фактом незаконного збагачення на понад 46,5 млн грн. За клопотанням прокуратури суд передав в управління АРМА належне йому майно – дві земельні ділянки, сім котеджних будинків, вантажний автомобіль, тягач та напівпричіп загальною вартістю понад 50 млн гривень. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду.

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21 березня 2024 року викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. 

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Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Теги: арешт прокурор автомобіль розслідування майно

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