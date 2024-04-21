Авторка закону про демобілізацію побачила приховані резерви ЗСУ: воює лише п'ята частина

Юлія Яцик: «Ми побачили величезний розрив між існуючою кількістю військовослужбовців і тими, хто безпосередньо виконують бойові завдання»

В українських збройних силах є багато військових формувань, які займаються тиловим забезпеченням і розташовуються в непов'язаних із зоною бойових дій територіях. Таку заяву зробила народна депутатка, заступниця голови Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців Юлія Яцик в інтерв'ю «Главкому».

За її словами, інколи процес ротацій є абсолютно не зрозумілим. Адже «хтось постійно «на передку», а інші десь там – в Львівській, Закарпатській областях».

«Працюючи у складі ТСК, ми побачили величезний розрив між існуючою кількістю військовослужбовців і тими, хто безпосередньо виконують бойові завдання. Чим займається решта? Коли воює лише п'ята-шоста частина війська, – це явний перекіс. Буде звіт комісії, і, можливо, ми більш точні цифри зможемо надати», – наголосив нардепка.

У законопроєкті про демобілізацію, який зареєструвала Юлія Яцик та Анна Скороход прописано, що люди, які можуть розраховувати на демобілізацію, мають перебувати лавах Збройних сил 36 місяців, але при цьому у зоні бойових дій не менше 12 місяців.

На думку Яцик, запровадження норми про 12 місяців на фронті для права на демобілізацію – це своєрідне стимулювання. Якщо людина хоче мати таке право, то повинна відпрацювати в зоні бойових дій.

«У нас є військове керівництво, яке там не було жодного разу і не може відрізнити першу лінію оборони від третьої. Звісно, ти можеш відсидітися десь там в тилу – в логістиці або в штабі, але це не даватиме тобі права на звільнення. Перелік територій, громад, областей, які розташовані в зоні бойових дій, визначає Кабмін – це не обов’язково безпосередньо «нуль», – пояснює нардепка.

Зокрема, Яцик наводить перелік документів, які будуть підтверджувати те, що військовий справді перебував 12 місяців у зоні бойових дій:

бойовий наказ (розпорядження) на виконання певних завдань з зазначенням часу;

реєстрація в журналі бойових дій (коли особа прибула/вибула і підстава – бойове розпорядження);

рапорт особи за результатами виконання бойового розпорядження.

За словами депутатки, були випадки, коли у певних військових командувачів, крім бойового розпорядження, не було ані реєстрації в журналі бойових дій відповідних бригад, ані рапортів за результатами.

Нагадаємо, 15 квітня, народні депутати внесли проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проведення демобілізації.

До слова, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.