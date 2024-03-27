Хресна хода з росіянами? Український посол звернувся до Ватикану напередодні Великодня

Два роки тому у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Ця подія обурила українців

Україна просить Папу Римського не повторювати «минулий гіркий досвід»

Український дипломатичний корпус у Ватикані цього року звертався до спеціальної служби у апостольській столиці з проханням не влаштовувати акцію примирення українців та росіян під час традиційної Хресної дороги. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Зазначається, що у 2022 році на Великдень Ватикан під час традиційної Хресної дороги на чолі з Папою Римським доручив уродженкам України та Росії спільно нести хрест і пояснив це бажанням примирення. Та акція викликала хвилю обурення в Україні, проте минулоріч ситуація повторилася.

Посол України у Ватикані запевнив, що українські дипломати зверталися до спеціальної служби у апостольській столиці «з проханням більше не повторювати минулого гіркого досвіду».

Також Андрій Юраш наголосив на тому, що майже три роки Україна не мала посла у Ватикані. Це, зокрема, могло відіграти свою роль у ситуаціях пов'язаних з Папою Римським та Україною.

Проте наразі, за словами Юраша, українська дипломатія потужно представлена у апостольській столиці й застосовує всі інструменти дипломатії, які не могли задіяти за відсутності посла раніше.

Нагадаємо, у 2022 році у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали слова про «братні народи», ця подія все одно обурила українців.

Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Їм спеціально доручили нести хрест разом. Мовляв, на знак примирення.

У 2023 році ситуація повторилася, але вже із хлопцями – українцем із Маріуполя та росіянином, чий батько поїхав убивати українців і закономірно загинув.