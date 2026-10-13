Помер зірка серіалу «Пуститися берега» ЕрДжей Мітт

Актор наклав на себе руки у 34 роки

Американський актор Рой Франк «ЕрДжей» Мітт III, який здобув світову популярність завдяки ролі сина головного героя в культовому серіалі «Пуститися берега», пішов із життя у віці 34 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

За даними представників місцевої влади, трагедія сталася у понеділок, 12 жовтня, у штаті Техас. За попередньою інформацією правоохоронців, актор скоїв самогубство, наразі поліція продовжує розслідування всіх обставин його смерті. Трагічну звістку підтвердила й команда зірки, наголосивши, що світ втратив не лише талановитого актора, а й активного благодійника та правозахисника.

ЕрДжей Мітт зіграв Волтера Вайта-молодшого у 56 епізодах кримінальної драми «Пуститися берега», яка виходила з 2008 по 2013 рік. Як і його екранний персонаж, актор мав церебральний параліч і активно використовував власну впізнаваність для привернення уваги до проблем інклюзії та прав людей з інвалідністю в індустрії розваг. Окрім відомого серіалу, Мітт також знімався у фільмах «Дубова кімната», «Повернення» та серіалі «Вартові справедливості». У 2025 році після п'яти років стосунків актор освідчився своїй обраниці Кеннеді Суарес.

Раніше повідомлялося, що у віці 48 років пішов з життя український телепродюсер Андрій Канівець. Про це повідомив медіаменеджер, продюсер Денис Денк та назвав причину смерті колеги у Facebook.

Денис Денк розповів, що Андрій Канівець помер після тривалої боротьби зі складною хворобою. «Друзі, з великим сумом повідомляю, що після важкої хвороби помер наш колега та друг, продюсер Андрій Канівець. Йому було лише 48. Це була найщиріша і найдобріша людина, професіонал своєї справи, на якого завжди впевнено можна було покластися і він ніколи не підводив. Але його підвело здоров'я», – йдеться у повідомленні.

До слова, 8 жовтня була третя річниця з дня смерті народної артистки України Ніни Матвієнко. Дочка співачки Тоня Матвієнко вшанувала памʼять про матір, яка була голосом душі українського народу.

Тоня Матвієнко звернулася до матері в річницю її смерті та розповіла, як їй не вистачає материнської любові та підтримки. «Спочивайте з миром. Дуже бракує Вашої любові, підтримки і обіймів…» – зазначила жінка.